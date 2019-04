No opnar Tindevegen

Lite snø i fjellet gjer at Tindevegen mellom Årdal og Turtagrø på Sognefjellet alt opnar i dag. Det er ei veke tidlegare enn planlagt, skriv nettavisa porten.no. Dagleg leiar i Tindevegen, Frank Eldegard, seier at mildveret og vinden har gitt berr veg over heile fjellet.