No må du belage deg på venting

– Eg vil råde folk til å ta ein tur innom nettsida til Vegvesenet og sjekke stoda på vegane før dei tek laust den komande tida, seier trafikkoperatør på Vegtrafikksentralen, Kjetil Molvær.

Han fortel at det er ganske mykje som skal gjerast på vegane no framover.

– Tilfeldigvis så er det både rutinekontrollar på tunnelar og ein del vegarbeid rundt om i fylket den komande veka, seier Molvær.

Han fortel at det vert utført rutinekontrollar på tunnelar kring kvart femte eller sjette år og at Vegvesenet no er ute på ei slik sjekkrunde. Og dette kan føre til at det vert litt ventetid for trafikantar.

LISTE OVER STADAR DER DET KAN BLI VENTING:

Midlertidig stengt:

Ev 39 Hjelle – Nor, på strekninga Nordfjordeid – Volda: Stengt for køyretøy med bredde større enn 3,5 meter.

Fv 60 Utvik, på strekningen Byrkjelo – Stryn, Stengt på grunn av vegarbeid.

Fv 211 Vollmyrane – Gjesthaug på strekninga Sogndal – Skredebotn

Redusert framkomst:

Ev 16 Trengereid – Gudvangen, på strekningen Bergen (Vågsbotn) – Jessheim

Ev 39 Halbrendslia, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) – Førde

Rv 15 Krokabergettunnelen – Krokeberget, på strekningen Måløy – Nordfjordeid

Fv 53 Midnestunnelen – Steiggjetunnelen, på strekningen Fodnes – Årdal

Fv 53 Naustbukttunnelen – Bermåltunnelen, på strekningen Fodnes – Årdal

Fv 55 Kvernhaugtunnelen, på strekningen Vadheim – Dragsvik

Fv 57 Nese – Rutledal ferjekai, på strekningen Sløvåg (Hordaland grense) – Rutledal

Fv 303 Seimsdaltunnelen, på strekningen Årdalstangen – Seimsdalen

Fv 337 Langanestunnelen, på strekningen Hafslo – Veitastrand

For meir informasjon: Sjekk vegvesen.no