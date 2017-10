No må alle ungane under lusekammen

HÅPAR ALLE FORELDRE TEK ANSVAR: Wibeke Bruland er helsesøster, og det er ho som har teke initiativ til den ekstra lusesjekken denne veka. Foto: Privat

Fleire gonger i året vert det sett i gang landsomfattande kampanjar på skular og barnehagar for å bli kvitt lusa.

Men i år har lærarane i Førde rapportert om så hyppige tilfelle av dette plagsame insektet, at dei må ta eit ekstra tak.

For medan problemet tidlegare var aukande ved skulestart, strekkjer luseperioden seg no gjennom heile året.

– Det er ofte ein eller annan som ikkje har klart å bli heilt kvitt lusa, og så smittar dei andre rundt seg. Slik har ein det gåande, seier helsesøster Wenche Bruland i Førde.

Fakta om hodelus Ekspandér faktaboks Hodelus (Pediculus capitis) suger blod i hodebunnen, og bittene kan gi kløe.

Lus beveger seg svært raskt i tørt hår og er nesten umulige å se dersom man ikke grer med en lusekam.

Voksne lus er gråhvite eller brune, kroppen er langstrakt oval og 2– 3 mm lang.

I motsetning til kroppslus sprer hodelus ikke sykdommer.

Eggene legges tett inntil hodebunnen, spesielt i nakken opp mot issen og bak ørene der de limes fast til hårstråene. Klekkingen skjer etter 6 til 9 dager.

Det går 9 til 12 dager fra hunnlusen kommer ut av egget og til den har paret seg og selv kan legge egg.

Den voksne lusen lever om lag 3 uker. I den perioden legger hunnlusen 5– 8 egg per dag.

Hodelus fra mennesker lever ikke på husdyr.

(Kilde: Folkehelseinstituttet og lusfrinorge.no) (NTB)

Alle må sjekke ungane sine

På Flatene skule i Førde går det 250 elevar frå første til og med fjerde klassetrinn. Der har lærarane snakka med alle elevane om luseproblemet.

Dei har også sendt ut brev til alle foreldre.

– Vi ber om at alle foreldre sjekkar ungane sine i løpet av denne veka slik at vi blir kvitt den, seier assisterande rektor Alvhild Flatjord.

JOBBAR MOT LUSA: Alle ungar i Førde blir bedne om å sjekke seg for lus denne veka. Elevane Kaja Valle Neset og Madeleine Skauge er med på aksjonen saman med assisterande rektor Alvhild Flatjord ved Flatene skule i Førde. Foto: Stian Sjursen Takle / NRK

Fjerdeklassingane Kaja Valle Neset og Madeleine Skauge sit i elevrådet ved skulen.

Skauge har sjølv opplevd å få lus i håret.

– Det var ekkelt og klødde, seier ho og fortel at dei brukte lusekam for å bli kvitt lusene.

Kan krype frå hovud til hovud

Skulen oppmodar også elevar å unngå å sove i same seng om dei er på overnattingsbesøk. Då kan lusa nemleg lett smitte over.

Alle som har hår på hovudet kan bli smitta av hovudlusa. Helsesøster Wenche Bruland fortel at hovudlusa smittar ganske lett, men det må vere hårkontakt for at lusa skal overførast.

Den klare oppmodinga frå helsesøster og assisterande rektor er at foreldre nyttar dei næraste dagane til å sjekke ungane sine.