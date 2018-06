No kjem det litt regn

Etter mange veker utan regn, ser det no ut til at det kan komme nokre byer. Vervarslinga melder at det allereie i dag kan regne i indre strok. Søndag blir det opphaldsvêr og lettskya på føremiddagen. Seinare på dagen blir det skya og etter kvart nedbør. Sjekk veret der du er på yr.no.