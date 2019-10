No kjem BKK-pengane

Sju kommunar i Sogn og Fjordane får 60 millionar kroner på deling etter at fusjonen mellom Sunnfjord Energi og BKK no er formelt gjennomført. Mest får Førde kommune som forsynet seg med 21 millionar kroner av potten. Årsaka er at dei er største eigaren i Sunnfjord Energi.