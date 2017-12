No har UP storkontrollar over heile landet

– Talet er jo altfor, altfor høgt. Vi klarar berre å ta toppen av isfjellet, seier Einar Vereide.

Han og kollegaene hans i Utrykkingspolitiet i Vest politidistrikt stoppa torsdag ei mengde bilistar på vegane. Alle sjåførane må blåse for å vise om dei hadde rus i blodet.

– Her var det 0,0, les Vereide av på målinga frå ein av sjåførane som blei stoppa på riksveg 5 i Sunnfjord.

At det denne veka er ekstra mange promillekontrollar langs vegane, og er ikkje tilfeldig.

Aksjon i Europa

UP og politidistrikta i landet, samt politi andre stadar i Europa, set denne veka fokus på å førebygge og å avdekke ruspåverka køyring. Målet er å redusere talet på drepne og skadde på norske vegar.

MÅTTE BLÅSE: UP har slike promillekontrollar heile året, men har større fokus på problemet denne veka. Foto: Arne Stubhaug / NRK

– Rus er ofte ein medverkande årsak i dødsulukker i trafikken. Difor er det veldig viktig å prøve å luke ut desse sjåførane, forklarar Vereide.

Statistikk frå Folkehelseinstituttet syner at det dagleg skjer 140.000 køyreturar med sjåfør i rusa tilstand.

Talet på registrerte meldingar om køyring i ruspåverka tilstand til politiet hittil i år er 8.728. 2.150 av desse vart meldt inn av UP. Dette viser tal NRK har fått frå utrykkingspolitiet sentralt.

Tal registrerte meldingar for køyring i ruspåverka tilstand hittil i år Oslo politdistrikt 819 Øst politidistrikt 1229 Innlandet politidistrikt 567 Sør-Øst politidistrikt 1652 Agder politidistrikt 620 Sør-Vest politidistrikt 827 Vest politidistrikt 865 Møre og Romsdal politidistrikt 426 Trøndelag politidistrikt 691 Nordland politidistrikt 485 Troms politidistrikt 345 Finnmark politidistrikt 173 Svalbard politidistrikt 10 Ukjent 19 Totalsum 8728

Flest blir tekne «dagen derpå»

Med julebordsesongen godt i gong, er det er ikkje tilfeldig at denne aksjonen kjem i førjulstida.

PROMILLEKONTROLL: Einar Vereide i UP ber ein bilist om å blåse. Her var det ingen promille, men 8.000 førarar har blitt tekne så langt i år. Foto: Arne Stubhaug / NRK

Halvparten av dei som blåser raudt på alkohol har låg promille, og blir tekne mellom klokka åtte og eitt på føremiddagen, ifølge tal frå UP Vest.

– Folk trur dei er edru i totida, men då har dei gjerne heldt på så lenge at dei har gløymt dei siste glasa dei tok og då blåser dei raudt likevel, seier Vereide.

Konsentrasjonen av bilistar som blir tekne med høgare promille, er størst rundt midnatt.

Meir målretta

Terje Oksnes, distriktsleiar i UP Vest, fortel at tala deira på landsbasis viser at UP finn éin ruskøyrar per 190 stogga bilførar i 2017.

STRATEGISK: Terje Oksnes i UP Vest fortel dei totalt stoggar færre i promillekontroll no enn før, men gjennom strategisk planlegging lokar ut fleire av ruskøyrarane. Foto: Sindre Øye Helgheim / NRK

Dette er ei stor nedgang frå i fjor då talet var éin bilist per 290 stogga.

Oksnes meiner UP er blitt flinkare til å jobbe målretta med å stogge dei rusa trafikantane.

– Vi har eit register som viser statistikk på kva tid folk avslører si eiga ruskøyring, då dei enten køyrer i grøfta, kolliderer eller det blir meldt frå andre trafikantar som opplever køyring deira som mistenkeleg, forklarar han.

– Ut ifrå statistikken planlegg vi kontrollar på dei tidspunkta kor den mest trafikkfarlege rusen er på hjul.