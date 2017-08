– Vi hadde eit mindre teknisk problem, så vi måtte flytta ferja litt ut på fjorden for å få reparert den. No er ferja på veg tilbake i rute, så no skal det vera to ferjer i drift, seier Tor Kristoffersen, regionleiar i Fjord1.

Då ekstraferja «Sognefjord» måtte ta ein pause på ruta vart det fort lengre køar på begge sider.

– Det er enormt med trafikk på sambandet, då alle som vanlegvis ville køyrt gjennom Stryn no må med ferja. Det viser kor sårbare vi er for tekniske problem, seier Kristoffersen, og legg til at trafikken er nesten dobbelt så stor som vanleg.

Flaumen 24. juli tok med seg store delar av fylkesveg 60 som går over gjennom Utvik sentrum, og har gjort at all gjennomgangstrafikk som ville nytta fjellet har måtte køyrt E39.

Bilferja «Sognefjord» har hatt problem tidlegare, då grunna ureiningar som har kome ut fjorden frå Utvik.