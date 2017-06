No får Kristoffer både fjellfolk og Elvis på besøk

– Dette er heilt utruleg. Eg hadde ikkje trudd på dette for nokre år sidan, seier austlendingen.

Han står framfor ei stor scene som er rigga til for Nasjonalparkfestivalen denne helga. Midt mellom historiske gardsbygningar skal både årdølar og tilreisande kose seg i fire dagar.

– Det er veldig stas og eg gler meg veldig, seier Nystedt.

Kan sanke høgdemeter

Nasjonalparkfestivalen er festivalen for dei som vil kombinere friluftsliv og musikk. På programmet står alt frå havpadling, topptur til Vestre Austanbotntind (2100 m.o.h.) og konsert med Kjell Elvis.

Festivalen blir i år arrangert for 17. gong, og nytt av året er at den er flytta til lenger ut på sommaren. Tanken er at festivaldeltakarane skal få ta i bruk naturen endå meir.

– Denne helga har folk sjansen til å sanke mange høgdemeter. Vi har mange flotte turleiarar, som kan mykje om historie og kultur knytt til Årdal. Så desse turane blir interessante for mange, seier Torunn Todal Laberg som er styremedlem i stiftinga Nasjonalparkfestivalen.

KLARE TIL FESTIVAL: Frank Eldegard (til venstre) og Torunn Todal Laberg i stiftinga Nasjonalparkfestivalen inviterer denne helga til festival i Utladalen. Her saman med Kristoffer Nystedt. Foto: Odd Helge Brugrand / NRK

– Lidenskap og livsstil

Kristoffer Nystedt blir på mange vis vert for festivalen. Han forelska seg i Sogn og Fjordane då han var på tur her for nokre år sidan, og i 2014 kjøpte han og kjærasten Utladalen camping og Svalheim gard.

– Den gong forbatt eg Årdal med industri, men etter at eg kjøpte campinga fann eg ut at Årdal har mykje meir å by på.

Svalheim gard er ein gamal gard, og dei siste åra har Nystedt og kjærasten lagt ned hundrevis av timar med arbeid.

– Vi har restaurert dei elleve bygningane bygg for bygg. Det er blitt ein lidenskap og ein livsstil å setje tinga her i stand, fortel han.

Denne helga er altså gardstunet ved inngangen til Jotunheimen vertskap for Nasjonalparkfestivalen. Nystedt håpar det ikkje blir siste gong folk overnattar på camping rundt gardstunet.

– Vi jobbar no med noko som heiter naturbasert overnatting. Der har vi eit prosjekt med mongolske telt, slik at folk kan få ei overnattingsoppleving som er knytt nærare opp til naturen.

