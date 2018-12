Det er nettavisa Porten.no som melder dette torsdag.

Forslaget om gratis førarkort vekte stor merksemd då NRK fortalde om det i oktober.

– Vi har vedteke å gi alle flyktningar høve til å ta gratis førarkort, og vi brukar av tilskotet til flyktningar. Vi ser på det som eit godt vedtak fordi det er med å hjelpe integreringa på ein god måte, seier ordførar i Lærdal Jan Geir Solheim (Sp) til NRK.

Solheim meiner tiltaket vil føre til at flyktningar kan delta meir i aktivitetar med borna, og at dei kan pendle til jobb.

– Vi ser at det er veldig viktig at også flyktningar får moglegheit til å køyre bil.

Ymse reaksjonar

Ideen om at alle flyktningar med bustad i Lærdal no skal få dekt utgifter til førarkort førte til mange reaksjonar i sosiale medium.

Særleg gjekk dette utover Viktor Yttri i Senterpartiet som opplevde å bli kalla forrædar.

– Det er viktig for integreringa at vi tek oss råd til dette no, slik at flyktningane blir meir sjølvhjelpne og kjem seg inn på arbeidsmarknaden, sa Yttri til NRK i oktober.

Ordførar i Lærdal Jan Geir Solheim fortel at dei har fått ymse tilbakemeldingar i etterkant av vedtaket.

– Veldig mange er positive, men eg skjønnar at ikkje alle kan vere samde i vedtaket, seier han.

Til porten.no seier Solheim at han er frustrert over korleis situasjonen har vore hittil. Han er glad for at formannskapet i Lærdal i dag stiller seg bak forslaget.

– Det er synd at folk som kjem frå visse delar av verda, ikkje får godkjent førarkortet sitt på ein enklare måte, seier ordføraren.