No får dei som har venta lenge sleppe til over fjellet

Fv 50 mellom Hol og Aurland er no heilt stengd frå begge sider på grunn av bilberging på vestsida - bilar som har stått i mange timar og venta ved bommen på vestsida får sleppe over, melder Statens vegvesen

Rv 7 Hardangervidda er stengd for personbilar, medan det er kolonnekøyring for bilar over 7,5 tonn.