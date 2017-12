No er museumsdirektøren uroa

Samanslåinga av kommunar og fylkeskommunar gjer at administrerande direktør for musea i Sogn og Fjordane, Kjartan Aa Berge, vert uroa. Grunnen er at politikarane ikkje har sagt noko om korleis museumsdrifta skal organiserast etter 1. januar 2020. Dette gjer at direktøren no går ut og etterlyser kva politikarane vil med musea i fylket når dei no står framfor reformer som får store konsekvensar for også dei.