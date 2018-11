No er MDG Vestland stifta

I dag blei Miljøpartiet Dei Grøne Vestland stifta i Bergen. Natalia Golis frå Hordaland blei vald til leiar for interimsstyret, medan Mariel Eikeset Koren frå Sogn og Fjordane (t.h.) blei vald til ein av to nestleiarar. – Vi ønskjer massiv satsing på rassikring og trygge vegar, auka ladenett for elbil og betre kollektivsatsing i hele fylket både til på sjøen og på land, seier dei.