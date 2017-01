No er Karoline både EM- og VM-aktuell

GOD SØKNAD: Karoline Erdal frå Førde har inne ein svært sterk søknad for å få VM-tur til russiske Ostrov i månadsskiftet februar/mars. – Eg må vedgå at det var litt nervar i helga. For meg var det viktig å vise at eg har fortent det eg har vore med på denne sesongen, seier Erdal.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix