No er det vinterstengt her

Fylkesveg 55 over Sognefjellet blir ikkje opna att etter at den har vore stengt på grunn av uvêr. Vegvesenet har i dag bestemt seg for å stenge vegen for vinteren. Fjellovergangen blir vinterstengt kvar år, men datoen for vinterstenging varierer frå år til år.