– Dette blir spennande. Måndag eller tysdag får vi vite kva pris vi får for fisken, seier skipper på M/S «Bluefin», Atle Nekkøy.

Han og mannskapet er laurdag tilbake på kysten utanfor Hordaland, der dei før i veka halte om bord 29 makrellstørjer. Som einaste båt i Norge får fiskebåten frå Florø fiske etter det som er verdas største og raskaste tunfisk.

Makrellstørje Foto: Kjersti Hetland / NRK Ekspandér faktaboks Makrellstørje (Thunnus thynnus), også kalt størje og blåfinnet tunfisk, er en fisk i makrellfamilien (scombridae).

Den kan bli mer enn 3 meter lang, veie godt over 500 kg, og er den aller største tunfiskarten og beinfisken på kloden.

Makrellstørja er utbredt over hele Nord-Atlanteren og Middelhavet, men er utryddet i Svartehavet.

Størja kan svømme 70 km/t, krysse Atlanterhavet på 50 dager og dykke ned til 500-1000 m dyp basert på merkeforsøk. Framdelen av kroppen er dekt med et panser av sammenvokste skjell.

Navnet tunfisk kommer via latin thunnus frå gresk, og kan tyde «fisk som styrter av sted».

Makrellstørjen er en veldig god og svært ettertraktet matfisk og har stor økonomisk betydning i sine viktigste utbredelsesområder. En enkelt makrellstørje kan omsettes for flere millioner kroner, og verdensrekorden satt i 2012 for en størje, omsatt på Tsukiji fiskemarked i Tokyo, er utrolige $736 000 (4,4 mill. NOK).

I 1952 fekk norske fiskarar fange 16000 tonn makrellstørje. På 50-talet dreiv kring 200 båtar denne typen fiske sør for Stad. Kilde: Havforskningsinstituttet

Kan få ein kilopris på fleire hundre kroner

FISKARAR: Linn Theres Reksten Nekkøy og Ole Henning Årebrot fekk torsdag oppleve det få andre norske fiskarar har opplevd då dei fekk om bord 29 makrellstørjer. Foto: Wilhelm Støylen / NRK

Då mannskapet på M/S «Bluefin» lossa den seks tonn tunge fangsten på kaia i Florø i går, visste dei godt at dette kan bety millioninntekter. Makrellstørja blir omtalt som den dyraste fisken i verda, og er fiskarane heldige med kvaliteten og etterspurnaden, kan kiloprisen blir på fleire hundre kroner.

I håp om å få selt tunfisken til Japan, der fisken er spesielt ettertrakta i sushi, har fiskarane frå Florø hatt med seg eksperthjelp. Ein japanar med mange års erfaring på å vurdere kvaliteten på makrellstørja har vore med på både fiskinga og pakkinga.

Då tunfisken vart sett på land i Florø i går, vurderte han 12 av dei til å vere av så god kvalitet at dei akkurat no er på veg med fly til fiskemarknaden i Tokyo i Japan. Der finst det døme på kjøparar som har betalt over fire millionar kroner for berre ein fisk.

– Aner du kva pris de får for fisken dykkar?

– Ikkje enno. Men vi følgjer litt med på marknaden der nede. Prisane på fiskar på 130 kilo har lagt frå 140 kroner per kilo til mellom 270 kroner og 280 kroner per kilo, fortel Nekkøy.

Tunfiskane dei halte i land denne veka har ei snittvekt på eit par hundre kilo, så det vil uansett bety inntekter på fleire hundre tusen kroner for Nekkøy og mannskapet.

Dei resterande 17 fiskane er selt til selskap i Norge.

SJÅ TV-SAKA: Fiskarane hadde gull i blikket då dei fredag lossa fangsten på 29 tunfiskar i Florø. Du trenger javascript for å se video. SJÅ TV-SAKA: Fiskarane hadde gull i blikket då dei fredag lossa fangsten på 29 tunfiskar i Florø.

– Vi har sett meir tunfisk i dag

Det er 40 år sidan forskarane har sett så store mengder av makrellstørja utanfor Norskekysten som dei har gjort i år. Den norske kvoten er per no berre på 52 tonn, men med ein større bestand trur forskarane at det kan vere mogleg å auke kvotane.

– Men dei internasjonale forhandlingane er knallharde, seier forskar Lars Nøttestad hos Havforskingsinstituttet.

Nekkøy er overtydd om at det er mykje tunfisk langs kysten no.

– Vi har sett tunfisk allereie i dag. Så vi har håp om å få meir fisk, berre vi får gode vêrforhold.