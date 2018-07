No blir skuletimane 60 minutt lange

Den største barneskulen i Flora kommune legg om til 60 minuttars undervisningstimar, det skriv Firdaposten. Når 530 elevar tek til på eit nytt år ved Florø barneskole i august, kjem dei til ein skule som har gjort store endringar i undervisningsopplegget sitt. – Målet er at dei forlenga øktene skal gi rom for meir samarbeid elevane mellom, og at dei hjelper kvarandre med å lære, seier rektor Marianne Nødset til avisa.