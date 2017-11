– Eg har nettopp sjekka vindmålarane, og det er ikkje så gale enno. Men dette kan endre seg fort, seier vaktoperatør Ketil Molvær hos Vegtrafikksentralen i Lærdal.

– Ut ifrå vêrvarselet kan dette endre seg fort. Vi oppmodar dei som skal over fjellet i dag om ikkje å utsetje turen. Dei må kome seg over så fort som mogeleg. Det er ikkje så galne meldingar i dag, men det skal verte verre til natta og i morgon, åtvarar Molvær like før klokka 13 torsdag.

Kraftige vindkast i nord

Meteorologisk institutt har sendt ut OBS-varsel om vanskelege køyreforhold i fjellet over 600 meter som gjeld fram til fredag kl. 18. På kysten skal det blåse full storm og sterk storm ved Stad. Lokalt er det venta kraftige vindkast, særleg nord på Vestlandet.

– Det er ruskevêr i vente. Det blei litt mindre vind enn det vi tenkte først. Det har vore oppi sterk kuling i dag, men det vart ikkje full storm. Vidare utover dagen ventar vi vestleg vind, og då blir det stiv til sterk kuling. Då vil vinden bli meir merkbar innover i landet, seier Kristin Seter, statsmeteorolog ved Vervarslinga på Vestlandet, i 13-tida.

KOLONNEKØYRING: Slik ser det ut på Vikafjellet klokka 14:21. Foto: STATENS VEGVESEN /SKJERMDUMP

Allereie onsdag gjekk meteorologane ut og åtvara folk mot stormen som skal treffe Vestlandskysten i løpet av torsdag.

Med vinden kjem det nedbør og over 600 meter vil dette kome som snø. Det kan gje vanskelege køyreforhold i fjellet og alt no er det meldt om at det kan bli innført kolonnekøyring på kort varsel.

Slik er status på fjellovergangane i Sør-Norge klokka 14.45

E6 Dovrefjell: Stort sett snø- og isdekke, fare for glatte parti.

E16 Filefjell: Snø- og isdekke.

Snø- og isdekke. E134 Haukelifjell: Snødekke, fare for glatte parti.

Snødekke, fare for glatte parti. Rv. 7 Hardangervidda: Snø- og isdekke. Sterk vind.

Snø- og isdekke. Sterk vind. Rv. 9 Hovden-Haukeli: Snødekke, fare for glatte parti.

Snødekke, fare for glatte parti. Rv. 13 Vikafjellet: Kolonnekøyring.

Kolonnekøyring. Rv. 15 Strynefjellet: Snø- og isdekke. Fare for glatte parti og redusert sikt.

Snø- og isdekke. Fare for glatte parti og redusert sikt. Rv. 52 Hemsedalsfjellet: Snø- og isdekke.

Snø- og isdekke. Fv. 50 Hol-Aurland: Snø- og isdekke. Sterk vind.

Snø- og isdekke. Sterk vind. Fv. 53 Tyin-Årdal: Snø- og isdekke, fare for glatte parti.

Snø- og isdekke, fare for glatte parti. Fv. 55 Sognefjellet: Snø- og isdekke. Nattestengt frå klokka 20.

