– Personen er teken til sjukehuset i Førde, og tre andre personar er tekne dit i vanlege ambulansar, seier operasjonsleiar Per Algrøy ved Vest politidistrikt.

Førebels veit ikkje politiet noko om årsaka til ulukka.

– Vi er framleis på staden og jobbar, seier Frode Eide ved Alarmsentralen og held fram:

– Det har vore tre bilar som har vore involverte i ein kraftig kollisjon.

Statens vegvesen melde at E39 vart stengd ved ulukkesstaden.

Hovudredningssentralen i Sola melder at dei sende eit redningshelikopter til ulukkesstaden, men at dette allereie har returnert til Florø då det ikkje var behov for det.