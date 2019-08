NGI vurderer rasfare

NGI kjem til Slåtten for vurdere rasfaren ut frå same kriterium som nyleg er gjort 19 andre stader i Jølster, skriv Firda. Rapporten som vart lagt fram i juni fortel at dei fleste hus i Jølster ligg relativt trygt. 177 bygningar ligg innanfor gult belte, som tilseier at det kan gå eitt ras kvart tusen år. Ti bygningar ligg innanfor grensa for 100-årsras.