Ness til italiensk fotball

Vårin Ness frå Kaupanger er klart for eit nytt fotballeventyr, skriv Sogn Avis. I august reiser 24-åringen til Italia for å ta master i «Sports management» og trenarkurs. Samstundes skal ho spele for klubben Empoli, skriv avisa. Ness har tidlegare spelt fotball i USA og vurderte i sommar å reise til London og West Ham Ladies.