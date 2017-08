Slik skildrar Ronny Brede Aase sitt første møte med familien Hauge Pedersen i Tønsberg.

For det var ikkje berre berre då radioverten debuterte som programleiar for NRK sitt splitter nye TV-show – Linn & Ronnys tacoshow .

GULLREKKJA: Ronny Brede Aase er mest kjend som programleiar i P3 Morgen, men har også tidlegare medverka i TV-produksjonar i beste sendetid på NRK. I haust skal han i tospann med Linn Skåber inn i Gullrekka til NRK, med over ein million sjåarar.

– Eg var så nervøs. Familien har meldt seg på og sagt at vi er velkomne, men når vi kjem 30 mann frå NRK og skal inn med så mykje utstyr så er jo sjansen for at dei ikkje er heime eller at dei angrar seg. For dei veit jo ikkje at vi kjem, humrar 30-åringen frå Førde.

Minne for livet

Så var ikkje tilfelle i Tønsberg, der familien opna dørene og lét dei forvandle stova til eit TV-studio som etter kvart vart fullt av celebre gjester. Til stor glede for både familien og norske TV-sjåarar.

DEBUT: Linn Skåber og Ronny Brede Aase hadde nokre nervepirrande minutt før første innspeling av tacoshowet.

– Tanken er jo å lage «deira» draumeprogram. Vi gjer research på familiane vi har plukka ut og veit nøyaktig kva dei likar, seier Aase.

– Vi ynskjer å lage eit skikkeleg fint fjernsynsprogram, og eg verkeleg håpar at dette blir eit minne for livet for dei som er med utover hausten, seier Aase.

– Ein litt tullete tanke

NERVØS: Ronny Brede Aase (t.h.) vedgår at nervane stod i høgspenn før innspelinga av første program av Linn & Ronnys tacoshow. Foto: NRK

Konseptet er enkelt. Familiar har meldt si interesse for å få Aase og medprogramleiar Linn Skåber i stova si. Kven som får besøk er det ingen andre enn programskaparane som veit.

I alle fall ikkje før fredagen kjem og produksjonsteamet bankar på døra.

– Eigentleg er det jo ein litt tullete tanke i form av at det er litt umogleg. NRK har i mange år leika med tanken å flytte det typiske talkshowet vekk frå studio og heim i stova til nokon, seier Aase, mest kjend som «P3-Ronny».

Skummel eksponering

På grunn av innspelinga av TV-showet blir ikkje Aase å høyre på P3 Morgon torsdagar og fredagar dei neste vekene. Han vedgår at han går til den nye jobben med skrekkblanda fryd.

– Ein får jo litt noia. Folk som ikkje kjenner meg frå P3 kan ha ei heilt anna oppfatning av meg enn den jamne P3-lyttaren. Det er skummelt å eksponere seg for folk som kanskje tykkjer at du er fullstendig idiot, seier han og legg til:

– Men eg håpar at folk ser at det er eit hyggeleg program, at vi kosar oss og at familien får seg ei hyggeleg overrasking.

Til Sogn og Fjordane?

For å ikkje øydelegge overraskingsmoment vil ikkje Aase kommentere spørsmål om også heimfylket Sogn og Fjordane får besøk av Aase og Skåber.

– Men vi skal spreie oss godt og dekke mykje av Norge. Det blir litt fram og litt tilbake, humrar han.

– No er det åtte program no og dersom folk likar det, så kan det kanskje bli sesong to, avsluttar han.