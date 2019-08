Nekta å stoppe for politiet

I ein fart på 139 km/t i 80-sona susa nordfjordingen forbi politiet. Det hjelpte ikkje at politiet prøvde å gje teikn til at motorsyklisten måtte stoppe. No er mannen i 20-åra tiltalt for to brot på vegtrafikklova og må møte i tingretten.