Nei til kraftverk i Breimselva

Olje- og energidepartementet har sagt endeleg nei til eit kraftverk i Breimselva. Det skriv Firda Tidend. Breim Kraft AS, Gloppen kommune og Breim vilt- og fiskelag hadde klaga på eit tidlegare avslag, men klagen blei avvist av departementet. Departementet meiner mellom anna at ei kraftutbygging kan få negative konsekvensar for Breimselva som fiskeelv, for vasskvaliteten i elva og for friluftsliv og reiseliv i området.