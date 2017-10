Nei til endring av stipendreglar

Hovudutvalet for opplæring i fylkeskommunen ber regjeringa legge bort planane om å endre reglane for bortebuarstipend. I forslaget til statsbudsjett føreslår regjeringa å endre grensa for kor langt du må bu borte frå heimen før du får denne typen stipend. I dag er grensa på 40 kilomenter, medan regjeringa ønskjer å heve den til 60 kilometer. Hovudutvalet peikar på at Sogn og Fjordane er det fylket som har flest hybelbuarar og at ei endring difor vil råke elevar her i fylket ekstra hardt.