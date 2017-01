Dei utdannar seg til jobb i det utskjelte barnevernet

SOSIONOMSTUDENTAR: Thea Scönborg, Grete Tetli og Ragna Finden Skaim ynskjer alle å jobbe i barnevernet når dei er ferdigutdanna. Dei meiner media er viktige å ha for å passe på at ting går som det skal i barnevernet, men at dei kan bli flinkare til å også få fram historiene som endar godt.

Foto: Sigrid Skjerdal / NRK