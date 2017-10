Nedgang for Gaularfjellet

Færre trafikantar køyrde over Gaularfjellet i år enn i fjor. I høgsesongmånaden juli – køyrde det i år i snitt 407 køyretøy over Gaularfjellet kvart døgn samanlikna med 484 i fjor, skriv Sogn Avis. Strekningsansvarleg for nasjonal turistveg Gaularfjellet, Therese Ruud i Statens vegvesen, seier til av avisa at nedgangen er naturleg då det nye utsiktspunktet som opna i fjor nok drog litt ekstra folk det første året.