Ned frå tabelltoppen

Herrelaget til Førde Volleyball klubb ligg no som nummer to på tabellen med 21 poeng. Sundag tapte dei 3–1 for Randaberg IL med settsiffera: 26-24, 19-25, 25–19 og 25–22. Laurdag vann dei 3–0 over ToppVolley Norge med settsiffera: 17-25, 26–28 og 24–16.