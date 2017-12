Naudnettet forsvann i tunnelar

Naudnettet i Bogstunnelen (E39) vest for Vadheim og i Vadheimstunnelen (fylkesveg 55) aust for Vadheim har vore ute av drift i eitt døgn. Vegvesenet opplyser til avisa Firda at det vert køyrt brannvakt i begge tunnelen inntil nettet er oppe og går igjen.