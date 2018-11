Nattestengjer fylkesveg

Fylkesveg 60 mellom Byrkjelo og Stryn blir stengd natt til tysdag og natt til onsdag denne veka. Årsaka er skifte av stikkrenner under vegen aust for Utvik. Vegen blir stengd mellom klokka 2215 og 0600. Omkøyring blir via E39 om Nordfjordeid og riksveg 15 om Markane og Stryn.