Nattestenging

I kveld blir det nattestenging på fylkesveg 614 mellom Svelgen og Ålfoten. Årsaka til stenginga er at ei stikkrenne skal skiftast ut under vegen. Grunna svært lange omkøyringsvegar, er rådet frå byggeleiar Even Hjelle i Statens vegvesen å planlegge køyring til før eller etter stenginga.