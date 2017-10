Natt til sundag gjekk med til å handtere rusa folk og ruteknusing

– Det var ein mann i 20-åra som kasta stein mot eit vindauge på ungdomsskulen i Førde. Han gøymde seg i terrenget då politiet kom til staden, men vi fekk tak i han til slutt, seier operasjonsleiar ved politiet sin operasjonssentral i Florø, Per Rimmen.

Mannen sprang frå staden då det blei oppdaga. Saka er meldt og 20-åringen kan vente seg ei bot for ruteknusinga.

Rus og promillekontroll natt til sundag

Politiet måtte trå til for å hjelpe folk som var rusa i natt. I Førde sentrum var ein mann i 50-åra overstadig rusa. Politiet kom til staden og fekk mannen heim.

I Florø er ein mann i 30-åra mistenkt for køyring i rusa tilstand. Mannen blei tatt med til lege for blodprøvetaking og sak er oppretta av politiet.

Natt til sundag hadde UP promillekontroll i Aurland. Dei kontrollerte 15 bilistar og delte ut eitt gebyr til ein person som hadde gløymt førarkortet. Ein annan blei meld for å ha køyrt utan førarkort for føre det aktuelle køyretøyet.