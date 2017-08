Narkotika, og mogleg brann i hotell

Då dei kom fram var det korkje røyk eller flammar å sjå. Politi og brannvern undersøkte hotellet ei stund, men fann ikkje årsaka til røyken som vart meld.

I Årdal vart ein person pågripen av politiet for sal av narkotika.

I morgontimane søndag vart tre personar arresterte og sett i arresten for bruk og oppbevaring av narkotika i Førde.

I Florø fekk ein person bot for å urinere på offentleg stad.

På offentleg stad i Florø var også den mindreårig guten som drakk alkohol. Politiet ringde til faren, som kom og henta guten.

I same by måtte politiet gripe inn overfor ein person som braut eit besøksforbod han er pålagt.

I Florø valde politiet å avslutte ein privat fest, etter fleire meldingar om støy.

I Førde måtte politiet køyre ein overstadig rusa person til legevakta, fordi han hadde skada seg.

I Luster køyrde politiet til Luster ungdomsskule der dei i helga og tidlegare har vore plaga med skadeverk. Skuleleiinga vil melde forholda, og lensmannskontoret vil følge opp neste veke.

Skadeverk vart det også gjort i Måløy. Skadane vart gjort på eigedomen til ei bedrift i byen. Politiet skriv på Twitter at dei veit kven gjerningspersonane er, og at dei vil følge opp saka over helga.

I Kalvåg har nokon meldt ifrå om at mindreårige køyrer ATV. Politiet melder at lensmannen vil følge opp.

Elles gjennomførte politiet promillekontrollar ulike stadar i fylket i går kveld.

I Årdal, som denne helga har arrangert Målrock, vart 117 bilførarar kontrollerte. Ingen gav utslag.

I Dale i Sunnfjord blåste alle 29 kontrollerte grønt.

Ved Hafstad vidaregåande skule og på Øyrane i Førde vart til saman 80 førarar kontrollerte. Alle var OK.