Namnet vart Volda

Samanslåingskommunen til Hornindal og Volda skal heite Volda. Det vart klart under eit felles kommunestyremøte i kveld. Medan politikarane i Volda gjekk samrøystes inn for namnframlegget, var honndølene splitta. Sju av medlemene røysta mot, medan ti røysta for.