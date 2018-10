Nærmar seg nedrykksstrid

Kaupanger sine fotballkvinner tapte laurdag 2-0 borte for Øvrevoll Hosle. Dette var laget sin sjette strake kamp utan siger. Sist dei vann var 3-0 heime over Fløya 17. august. No nærmar Kaupanger seg nedrykksstriden i 1. divisjon.