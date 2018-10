Næringslivet har spytta inn for bru

Næringslivet i Nordfjord har no spytta inn ein million kroner i eit aksjeselskap som skal jobbe for ei bru over Nordfjorden frå Anda til Lote, det skriv Firda. Frå før har Eid og Gloppen kommune gått inn med ein million kvar. Vi håpar å få inn fem millionar, seier Eid-ordførar Alfred Bjørlo (V).