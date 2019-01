Turistbussar om vinteren er ikkje daglegdags. Det er heller ikkje sommardekk på vintervegane.

– Ikkje bra. Eg ville ikkje møtt ein buss med sommardekk på vintervegane. I ein naudssituasjon der føraren må bremse eller styre, så kan det gå gale, seier Frode Hålien, kontrollør for vegvesenet ved Håbakken trafikkstasjon.

Visste ikkje om

KONTROLLØR: Frode Hålien seier føraren av den polske turistbussen aksepterte gebyret etter at han vart klar over at det var sommardekk han køyrde med. Foto: Rune Fossum / NRK

Den nær fullsette polske bussen var på veg frå Oslo til turistmagneten Flåm i Aurland. Turen over den kanskje mest trafikkerte fjellovergangen mellom Aust- og Vestlandet, Hemsedalsfjellet, gjekk fint, men på Håbakken flagra hundrelappane.

Les også: Vogntogsjåføren jubla over mangellapp frå inspektøren

Mønsterdjupna var innanfor det lovlege, men dekka var likevel svært dårleg eigna for norsk vinterføre.

Reglar for køyretøy over 3,5 tonn Ekspandér faktaboks Krava til vinterdekk på køyretøy tillate totalvekt over 3.500 kilo vart endra 1. januar 2015. Frå og med 1. januar 2015 til og med 31. mars 2015 er det påbode med vinterdekk på alle akslar, inkludert løfteakslar.

Påbodet gjeld for bil og tilhengar til bil (gruppe M1-M3, N2-N3 og O3-O4), som kvar har tillate totalvekt over 3500 kg.

For det tilfellet at det ikkje finst vinterdekk vil det bli etablert overgangsordningar for vintersesongen 2014/2015.

Frå og med neste vintersesong (2015/2016) vil dette påbodet gjelde frå og med 15. november til og med 31. mars.

Vinterdekk kan vera enten piggdekk eller såkalla friksjonsdekk utan piggar. Dei skal vera spesielt merka med M+S, MS, M & amp;S, M-S, «mud and snow», 3PMSF eller «3 peak mountain snowflake», og vera særskilt framstilt for vinterkøyring. Kjelde: Statens vegvesen

Føraren fekk 750 kroner i gebyr for kvart sommardekk, samt ein tusenlapp for ein manglande kjetting.

– Han forklarte at han ikkje visste at det var sommardekk på framakslingen, men det er føraren som har ansvaret for at køyretøyet er rett skodd for føret, seier Hålien.

Retur i dag

SOMMARDEKK: Sommardekka den polske turistbussen kom til Lærdal med hadde godkjent mønsterdjupn, men var likevel lite eigna for norsk vinterføre. Foto: Statens vegvesen

I låglandet i Sogn var det ikkje vinterføre, så turbussen fekk halde fram ferda til Flåm. Firmaet lova å syte for vinterdekk før returen til Oslo i dag.

– Sjefen i firmaet lova å skaffe vinterdekk som skulle leggast på i går kveld, seier Hålien. Blir bussen stoppa igjen, kan det vanke kraftigare reaksjonar.

– Stoggar vi den igjen med sommardekk, så blir det nytt gebyr. Skal bussen brukast på snø, blir det lagt ned eit bruksforbod på bussen, seier han.

Farlegare enn bussen

Kontrolløren seier det heldigvis ikkje er ofte at dei stoppar køyretøy med sommardekk på vinteren. Under kontrollen i går stogga dei likevel eit norsk vogntog med åtte sommardekk på hengaren.

Hengaren var tom og skulle ut på vinterlege vegar.

– Det var kanskje farlegare enn bussen. Ein tom hengar kan lettare skli ut ved bremsing og i svingar, seier Hålien.

Føraren fekk 6.000 kroner i gebyr.

– Han forklara at hengaren ikkje var i vanleg bruk og skulle flyttast. Føraren tenkte ikkje over at det kunne vere sommardekk på den, seier Hålien.