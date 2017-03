Naboar berga mann ut frå brennande hus

Saka blir oppdatert

– Huset stod i full fyr og folk på staden klarte å berge mannen som bur i huset ut, fortel NRK-reporter Stine Kyrkjebø Johansen, som er på staden.

Alarmsentralen i Florø stadfestar at det var éin mann i huset då brannen tok fatt. Brannmannskap frå Luster har no kome fram til staden og har starta sløkking.

– Mannen var ute og prøvde å gå inn for å hente noko, då klarte andre folk å hente han ut igjen. Han får helsehjelp på staden, men blir frakta til sjukehus i luftambulanse, opplyser NRK sin reporter.

Huset ligg like ved riksveg 55 og vegen har vore stengd. Politiet vil no forsøke å dirigere trafikken forbi brannstaden.

Klokka 16 melder politiet at brannen er under kontroll, men at brannmannskap vil drive ettersløkking utover kvelden.