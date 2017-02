Myrkaskog framleis i tenkeboksen

Fotballspelaren Øystein Myrkaskog frå Vik har framleis ikkje avgjort kva klubb han skal spele for denne sesongen. Det som er klart er at Kongsvinger no er ute av biletet. Både Kongsvinger, Åsane og Florø har vore aktuelle klubbar for vikjen.