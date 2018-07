Mykje styr - men alle trygt til kai

Brannbåten i Florø vart i kveld sendt ut til Stabben fyr etter melding om at ein trebåt hadde fått trøbbel. Ein annan båt, som hadde kome til for å hjelpe båten, fekk også trøbbel. Då brannbåten kom fram viste det seg at ein tredje båt hadde teke trebåten på slep, medan den andre båten som hadde fått trøbbel kom seg til land for eiga maskin. – Brannbåten kunne dermed gå til land igjen, utan nokon på slep, fortel Oddbjørn Aune ved Alarmsentralen.