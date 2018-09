Mykje å setje fingeren på

Under ein kontroll på Håbakken ved Lærdal i dag vart det rikeleg å gjere for Statens vegvesen. Tekniske manglar, dårleg sikra last, mykje gjenstandar i frontruta, manglande dokumentasjon, brot på køyre- og kviletida, manglande bombrikke og ein sjåfør som ikkje stoppa var fasitsvaret etter vegstellet hadde kontrollert 10 køyretøy.