Mundal gir seg som dagleg leiar i Sogndal

Det stadfestar styreleiar Tor Arne Ness i ei pressemelding tysdag. Mundal tok over som dagleg leiar i 2010, då Yngve Hallén vart fotballpresident.

Ness seier Sogndal har hatt ei flott utvikling i tida med Mundal som leiar.

– Både sportsleg og administrativt har klubben bygd eit sterkare fundament i norsk toppfotball. Han har jobba målretta mot å vidareutvikla samspelet mellom ulike fagmiljø på Fosshaugane Campus, og han har særleg ivra for å gjere fotballklubben meir teknologi- og kunnskapsbasert, seier Ness.

Behov for nye utfordringar

Mundal blir framleis å finne på Campus, der teknologiverksemda Rocketfarm held til. Lærdølen meiner han har gått ein fantastisk leiarskule i Sogndal.

– Etter over ti år i klubben har hovudet no behov for nye utfordringar, medan hjarta har behov for å bruke meir helgetid på flokken min heime, seier han.

I ein overgangsfase vil Mundal medverke inn mot lisensrapportering og arbeid mot sponsorverksemder i klubben. Hallén, som er dagleg leiar i Sogndal Fotball AS, blir frå årsskiftet konstituert til ny dagleg leiar er på plass.