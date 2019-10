Møtte knust rute



På Skei i Jølster har nokon har knust ei rute og brote opp ei dør i ein matbutikk. Politiet seier til NRK at dei har vore på staden no i morgontimane for å gjere undersøkingar. Politiet har snakka med dagleg leiar for butikken, men foreløpig kan dei ikkje seie noko om kva verdiar det er snakk om.