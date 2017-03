Motorsyklist må betale

Ein sunnfjording i 20-åra må betale 7.500 kroner i bot etter ein motorsykkeltur i juni i fjor. Fjordane tingrett festa lit til ein politibetjent si forklaring om at mannen steila, køyrde for fort i 60-sona og låg framoverlent med beina bakover. Mannen vart frifunnen for ikkje å ha meldt frå til politiet om eit trafikkuhell i fjor sommar.