Motorsykkel av vegen

Ein gut i tenåra er send til legevakta for å sjekk etter å ha køyrt av vegen med motorsykkel. Ulukka skjedde i samband med forbikøyring 15 ved Nygård i Vågsøy. På Twitter opplyser politiet at guten skal vere lettare skadd, og at vegen er opne på staden.