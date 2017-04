Møte for tiltak mot skrantesjuke

På måndag reiser landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) til Hemsedal for å møte lokale aktørar i Nordfjella for å snakke om tiltak mot skrantesjuke. Den dødelege dyresjukdommen er påvist hos reinsdyr i fjellområda mellom Hol og Hemsedal. Dale vurderer ei full nedslakting av villreinstammen for å få kontroll på utbrotet.