Møt verdas kulaste sau

View this post on Instagram

What a highlight 🌞 A private Tom Hugo concert for VIP sheeps 😎🎵🎶🐑 Dont miss it! This post contains two videos 🎬📽🌞 Thanks for visiting me, @tomhugo 🍀🐑🎸 . . . . . . . #odlaug #summerday #godsommernorge #thegoodlife #beliveinyourdreams #love #firdaposten #livingthelife #celebrity #sheepsofinstagram #superday #nrknorgerundt #pets #norge #highlight #livingthegoodlife #cool #wool #norway #vestlandet #spiritinthesky #mittnorge #nature #tomhugo #askrova #keiino #petsagram #livemusic #concert #vip