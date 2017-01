Mood: Meiner Norge ikkje er godt nok budde på kriser og krig

– Mykje handlar om at det er svakheita mellom ulike sektorar i samfunnet som blir utfordra, dersom ein vil setje ein nasjon under press. Lokal beredskap er då minst like viktig som det tradisjonelle forsvaret, seier Robert Mood, tidlegare generalinspektør i hæren.

Under eit møte i Loen onsdag peika han på framtidige farar. I framtida er det ikkje det folk tenkjer på som tradisjonell krig som vil vere den største faren, men digitale angrep som lammar handel- og næringsliv, eller åtak som til dømes set vass-, mat- og energiforsyning ut av spel.

– Det er ei meir kompleks verd enn for berre tre-fire år sidan. Vi er ikkje godt nok budde slik det er i dag, seier Mood.

Store endringar i landskapet

Det norske forsvaret har blitt bygd ned dei siste åra og heimevernet er også i endring. Kvar månad blir NATO-anlegg utsett for 50 digitale åtak. Etter inntog på Krim og i Ukraina er fleire usikre på kvar Russland står og kva dei vil gjere i tida framover. Mood er klar på at det lokale planet blir avgjerande, og fylkesberedskapssjef Haavard Stensvand seier dei har ein veg å gå før dei er godt nok rusta.

– Vi er aldri godt nok budde. Samstundes har vi hausta gode erfaringar frå mindre kriser i fredstid. Alle slike hendingar gjer oss betre rusta til å også takle andre kriser, seier han.

Ber folk førebu seg

Mood føreslår at ein prøver å førestille seg korleis ein vil handtere å måtte klare seg åleine i til dømes tre månadar. Korleis står det då til med mat, straum, vatn, drivstoff og andre ting, spør han.

Stensvand ser ikkje vekk ifrå at ei slik teoretisk øving vil vere viktig å gjennomføre.

– Stormen Dagmar var på ein måte ein to-tre dagars versjon. Sjølv her med høg lokal landbruksproduksjon ville det vore ein vanskeleg situasjon å handtere, seier Stensvand.

Vil ikkje skremme

Fylkesberedskapsrådet ser dei må gjere ein jobb med å kommunisere det endra trusselbiletet ut til folk. Utan å skremme unødig.

– At det har vore endringar er ikkje det same som at vi står overfor ein farleg situasjon, eller at stabiliteten i landet er truga i morgon eller neste veke. Men folk må vere bevisste på at dei gode og trygge samfunnsforholda ikkje er sikra for framtida. Vi står ikkje overfor ein krig no, men det er ikkje sikkert vi kan seie det same om fem eller ti år.