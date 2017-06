Mogleg båteigar funnen

Ein mann har meldt seg til politiet etter at ein førarlaus båt vart funnen drivande i Movatnet ved Førde i dag føremiddag. – Det var ikkje klare teikn på at båten hadde slite seg, og derfor starta vi ein redningsaksjon, seier operasjonsleiar Per Rimmen. Aksjonen blir ikkje avslutta før det er heilt sikkert at mannen som har meldt seg er båteigaren.