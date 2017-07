Mobiltoalett på plass

I går kom eit mobilt toalett på plass på utsiktspunktet Stegastein i Aurland. Stengde toalett har ført til at turistane har gjort frå seg i naturen rundt turistattraksjonen, men no er eitt av dei to faste toaletta reparert, og i tillegg kan folk bruke det mobile toalettet.