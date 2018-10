Mobilnettet nede i Bremanger

Politiet melder at mobilnettet er nede i Bremanger. – Vi får ikkje kontakt med folk via mobilnettet. Ingen av mobilnetta er oppe og går, i alle fall rundt Svelgen, seier Espen Gulliksen i politiet i Bremanger. Han oppmodar folk til å ta kontakt med politiet via fastnettet, på telefonnummer 57796630.